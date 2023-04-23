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Собянин: Городской сервис "Вывоз ненужных вещей" стал популярным у москвичей

11:16
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Он работает почти полтора года

С помощью популярного у москвичей сервиса "Вывоз ненужных вещей" за почти полтора года утилизировано более тысячи тонн крупногабаритных предметов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сначала сервис распространялся только на бытовую технику, ванны и автомобили. Но около полугода назад его возможности расширили: теперь можно вывезти ненужную мебель и старые оконные рамы.

Большинство предметов вывозятся бесплатно. Их отправляют на переработку или на утилизацию.

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