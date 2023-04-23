ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские военные массово бегут из Артёмовска

12:22
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Российские войска развивают наступление

Российские штурмовые подразделения прорывают оборону неонацистов на западе Артёмовска. Боевиков вытесняют к окраинам. Малыми группами они отступают к Часов Яру и Константиновке. Но доходят далеко не все. Дороги находятся под контролем нашей артиллерии. Положение противника в городе и окрестностях настолько тяжёлое, что в рядах ВСУ начались массовые бунты.
Штурмовые отряды освободили три квартала на западе Артёмовска

Наши подразделения смогли прорвать оборону националистов в районе железной дороги Артёмовска и занять территорию вокзала. Хотя, брать штурмом такие объекты - задача очень непростая: слишком много открытых простреливаемых мест и технических зданий.

Противник отошёл к западным окраинам, цепляясь буквально за клочок земли. Минус 300-400 человек в сутки - цена удержания города во что бы то ни стало. Такую задачу поставил Зеленский: потерь не считать, сообщает "ТВ Центр".

В Харькове объявлена воздушная тревога. Массированный удар нанесён по промзоне. Там находятся объекты ВСУ: предприятия ВПК, железнодорожные эшелоны с техникой. Авдеевка в ДНР сегодня одна из красных точек на карте. Здесь немало укрепрайонов и опорных пунктов националистов. По ним работают наша артиллерия и "Солнцепёки".

За минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли территорию ДНР. По городам и сёлам выпустили почти 120 снарядов натовского калибра. Украинские националисты засели в домах и полях, отсюда обстреливают столицу ДНР.  Дроны-камикадзе помогают нашим штурмовым подразделениям развивать наступление.

Наши военные медики продолжают оказывать помощь мирному населению, пострадавшему от обстрелов украинскими националистами жилых кварталов.  Делают всё: от перевязок до сложных хирургических операций. Даже в боевых условиях в наличии есть всё необходимое оборудование.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.