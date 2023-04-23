Украинские военные массово бегут из Артёмовска

Российские войска развивают наступление

Российские штурмовые подразделения прорывают оборону неонацистов на западе Артёмовска. Боевиков вытесняют к окраинам. Малыми группами они отступают к Часов Яру и Константиновке. Но доходят далеко не все. Дороги находятся под контролем нашей артиллерии. Положение противника в городе и окрестностях настолько тяжёлое, что в рядах ВСУ начались массовые бунты.

Наши подразделения смогли прорвать оборону националистов в районе железной дороги Артёмовска и занять территорию вокзала. Хотя, брать штурмом такие объекты - задача очень непростая: слишком много открытых простреливаемых мест и технических зданий.

Противник отошёл к западным окраинам, цепляясь буквально за клочок земли. Минус 300-400 человек в сутки - цена удержания города во что бы то ни стало. Такую задачу поставил Зеленский: потерь не считать, сообщает "ТВ Центр".

В Харькове объявлена воздушная тревога. Массированный удар нанесён по промзоне. Там находятся объекты ВСУ: предприятия ВПК, железнодорожные эшелоны с техникой. Авдеевка в ДНР сегодня одна из красных точек на карте. Здесь немало укрепрайонов и опорных пунктов националистов. По ним работают наша артиллерия и "Солнцепёки".

За минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли территорию ДНР. По городам и сёлам выпустили почти 120 снарядов натовского калибра. Украинские националисты засели в домах и полях, отсюда обстреливают столицу ДНР. Дроны-камикадзе помогают нашим штурмовым подразделениям развивать наступление.

Наши военные медики продолжают оказывать помощь мирному населению, пострадавшему от обстрелов украинскими националистами жилых кварталов. Делают всё: от перевязок до сложных хирургических операций. Даже в боевых условиях в наличии есть всё необходимое оборудование.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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