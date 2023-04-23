А политики делают вид, что не замечают

Западные страны знают, что вооружения, которые они поставляют Украине, попадают на чёрный рынок. СМИ замалчивают факты. Об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. При этом Киев требует десятикратно увеличить военную помощь и призывает западных покровителей пересечь все красные линии. В российском МИДе на такие заявления отреагировали с иронией.

А вот европейских соседей, напротив, пугает, что современное оружие попадает в руки террористов. Всё больше протестов и в адрес НАТО. Шведские демонстранты требуют сохранить внеблоковый статус. И это не обсуждается. Тысячи человек на улицах Гётеборга не хотят того, чтобы страна была втянута в противостояние с Россией и Китаем. Как и в Италии, где накануне запустили акцию против поставок оружия на Украину. Активисты требуют провести народный референдум по этому вопросу.

Субботник на одном из кладбищ в Германии. Полным ходом ведётся подготовка к чествованию Дня Победы. Здесь захоронены не только русские солдаты, но и белорусы, украинцы. И память эта еще жива. Убираются и наши соотечественники, и немцы, которые так же против снабжения Украины оружием, сообщает "ТВ Центр".

Депутат Бундестага Сара Вагентнехт считает, что риск того, что конфликт может выйти далеко за пределы Украины с каждым пакетом военной помощи лишь растёт. Вашингтон же подталкивает Украину к так называемому контрнаступлению. Учитывая проблемы с численностью и логистикой – это самоубийство. Впрочем, порой, наглость украинских чиновников и их самоуверенность поражает.

В странах Прибалтики разгорается скандал. Китайский посол во Франции назвал их пустым местом и заявил, что Крым российский. То, что Пекин давно определился со своими убеждениями, кажется, совсем не устраивает Запад. После длинной череды европейских гостей, усердно пытающихся поменять позицию Китая, Си Цзиньпин так и не связался с украинским президентом, хотя США настойчиво просили. Киев тем временем при каждом случаем пытаются напомнить о себе. Будь то кино или музыкальный фестиваль, или спортивное соревнование.

Вот и в Кишинёве совсем не ожидали, что Украина страна особенная и требует к себе особенного отношения. На Кубке мира по латиноамериканским танцам украинские спортсменам запретили выходить с флагом страны. Тогда участники из Киева устроили скандал. Как пояснили участники, этой акцией они хотели напомнить об Украине, чтобы о ней не забывали. И подкинули ещё больше оружия.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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