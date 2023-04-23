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Более 100 человек просят посольство России эвакуировать их из Судана

13:14
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

В стране накалилась обстановка

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство России в Судане. Об этом сообщили в нашей дипмиссии. Её сотрудники постоянно поддерживают связь с соотечественниками. Все они в относительной безопасности.
Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в Судане из-за боев

В российское посольство обратились 140 человек. Среди них есть граждане других государств, они просят вывезти их из страны. Список желающих растёт, Россия разрабатывает планы эвакуации.

Обстановка в Судане обострилась в середине апреля. Бои идут между силами быстрого реагирования и регулярной армией. 21 апреля обе стороны объявили трёхдневное перемирие, однако практически сразу оно было нарушено.

По данным Министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений увеличилось до шестисот, сообщает "ТВ Центр".

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