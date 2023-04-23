В Москве проходит межконфессиональная патриотическая акция

Мероприятие посвящено героям, чьи имена носят школы

В Москве сегодня проходит Межконфессиональный патриотический клуб "Мы служим тебе, Россия!". В этом году мероприятие посвящено героям, чьи имена присвоены школам.

Перед ветеранами, участниками боевых действий, представителями религиозных организаций с рассказами о выдающихся людях выступают учащиеся образовательных учреждений.

В программе также фотовыставка "История групп "Вымпел" и "Альфа", и экскурсия по тематической интерактивной экспозиции "Подвиг народа", сообщает "ТВ Центр".

Цель проекта - сформировать любовь и уважение к родине и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"