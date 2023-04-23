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В Москве проходит межконфессиональная патриотическая акция

12:41
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Мероприятие посвящено героям, чьи имена носят школы

В Москве сегодня проходит Межконфессиональный патриотический клуб "Мы служим тебе, Россия!". В этом году мероприятие посвящено героям, чьи имена присвоены школам.

Перед ветеранами, участниками боевых действий, представителями религиозных организаций с рассказами о выдающихся людях выступают учащиеся образовательных учреждений.

В программе также фотовыставка "История групп "Вымпел" и "Альфа", и экскурсия по тематической интерактивной экспозиции "Подвиг народа", сообщает "ТВ Центр".

Цель проекта - сформировать любовь и уважение к родине и соотечественникам без разделения по национальному и религиозному принципу.

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Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
Участники патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия!"
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