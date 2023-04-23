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Умер депутат Госдумы Николай Борцов

14:00
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Ему было 77 лет

Депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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"Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы, почётный гражданин Лебедянского района Николай Борцов", - написал губернатор.

Он отметил, что Борцов очень много сделал для развития своего района и области в целом. Его жизнь глава области назвал примером успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот.

Николай Борцов родился в Липецкой области. Трудовую деятельность начал в 16 лет. После службы в армии работал слесарем. За 11 лет работы на инструментальном заводе прошёл путь от мастера до начальника цеха.

В 1980 году Борцов возглавил консервный завод "Лебедянский", а в 1992 года стал генеральным директором ОАО "Лебедянский". Был депутатом Госдумы четырёх созывов от партии "Единая Россия".

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