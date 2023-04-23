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Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века

14:23
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что с помощью этих снимков можно заглянуть в прошлое нашего любимого города. К примеру, посмотреть, как красиво было в Измайловском парке, "Сокольниках" и в музее-заповеднике "Царицыно".

Есть среди архивных снимков и весенние виды Нескучного сада, и первомайский салют в ЦПКиО имени Горького в 1950 году.

Москвичи всегда любили гулять в парках, многие запечатлели на фотоплёнку свои прогулки. Поделиться своими снимками с Главархивом можно в центрах госуслуг "Мои Документы", напомнил Собянин.

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