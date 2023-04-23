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Новый поворот в деле о наследстве Алексея Баталова

15:18
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Арестован один из фигурантов

Новый поворот в громком деле о наследстве Алексея Баталова. Во вторник, 18 апреля Замоскворецкий суд столицы арестовал юриста Михаила Цивина, которого вместе с супругой Натальей Дрожжиной обвиняют в том, что он обманным путём завладел недвижимостью и деньгами народного артиста.

Разбирательство тянется четвёртый год, часть имущества удалось вернуть родственникам Баталова, но вопросы остаются. Почему суд заключил Цивина под стражу только сейчас, где Наталья Дрожжина и каковы перспективы дела - разбиралась Ольга Стрельцова (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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