Врачи дали советы аллергикам

У них начинается сезон заболевания

Конец апреля - тяжёлая пора для московских аллергиков. Ольха и берёза уже цветут, к ним присоединяются тополь, ясень и клён. Весна в этом году дружная, оттого страдающим поллинозом особенно трудно. А это - примерно каждый седьмой москвич.

Спасаются разными способами: от медикаментов до временного переезда. Наталья Тарасова выяснила, изменит ли ситуацию новая российская вакцина от аллергии и что ещё придумали умельцы, чтобы уберечься от вездесущей пыльцы (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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