История и современность: как меняется московский район Нагатинский затон

Здесь недавно открылись две станции метро

Район, в котором по легенде родился Пётр Первый. Место, где есть и ультрасовременные аттракционы, и памятники древности из списка ЮНЕСКО.

Местный парк попал в топ-10 лучших в мире мест для осенних прогулок по версии CNN, а набережная - первая в Москве, где появились революционные для 70-ых жилые комплексы переменной этажности.

Всё это - о районе Нагатинский затон. Первого марта здесь приняли пассажиров сразу две новые станции метро, сделав комфортнее жизнь почти сотни тысяч москвичей. Как меняется район сейчас и к какому ещё большому открытию готовится, выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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