Москвичи благодарят волонтёров за возможность узнать больше о записи на контрактную службу

Активисты работают у станций метро

Москвичи благодарят волонтёров, которые доносят до них информацию о контрактной службе. Добровольные помощники работают у станций метро и МЦК.

Активисты, консультирующие москвичей у станций "Юго-Западная" и "Молодёжная", сказали, что интересуются службой по контракту в основном мужчины. Но иногда вопросы есть и у женщин. "Нас часто благодарят, подходят с вопросами. В целом, люди настроены к нам благожелательно" - рассказала Пелагея.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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