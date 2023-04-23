Армия России нанесла удар по авиационному заводу в Харькове

На предприятии ремонтировали беспилотники "Стриж"

В районе Харькова нанесены удары по цехам предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж". Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российскими штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артёмовска. Поддержку штурмовикам оказывали бойцы ВДВ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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