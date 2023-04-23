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Армия России нанесла удар по авиационному заводу в Харькове

15:01
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

На предприятии ремонтировали беспилотники "Стриж"

В районе Харькова нанесены удары по цехам предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж". Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала на западе Артёмовска

Также за минувшие сутки российскими штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артёмовска. Поддержку штурмовикам оказывали бойцы ВДВ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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