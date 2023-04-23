ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

17:28
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Это произойдёт в середине следующей недели

Погода в Москве на следующей неделе испортится. Со среды ожидаются небольшие дожди. Они сменят ясную, солнечную погоду, которая установилась с начала апреля.

В понедельник, 24 апреля в столице и области будет ещё тепло – воздух прогреется до 22 градусов. Это будет самый тёплый день с начала года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начиная с 25 апреля в регионе увеличится облачность, а 26 и 27 апреля пройдут небольшие дожди. К концу недели станет прохладнее – воздух в Москве и Подмосковье вряд ли прогреется выше 13-18 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.