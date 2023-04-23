Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Это произойдёт в середине следующей недели

Погода в Москве на следующей неделе испортится. Со среды ожидаются небольшие дожди. Они сменят ясную, солнечную погоду, которая установилась с начала апреля.

В понедельник, 24 апреля в столице и области будет ещё тепло – воздух прогреется до 22 градусов. Это будет самый тёплый день с начала года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начиная с 25 апреля в регионе увеличится облачность, а 26 и 27 апреля пройдут небольшие дожди. К концу недели станет прохладнее – воздух в Москве и Подмосковье вряд ли прогреется выше 13-18 градусов.

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