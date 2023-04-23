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Медведев предупредил страны G7 о прекращении зерновой сделки

16:00
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Политик назвал условия для такого шага

Дмитрий Медведев предупредил страны G7 о возможном завершении зерновой сделки. Это произойдёт, если "большая семёрка" прекратит экспорт товаров в Россию. Авторов такой идеи политик назвал недоумками.

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"В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", - написал зампред Совета безопасности России в своём Telegram-канале.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию. В Кремле предупредили Запад, что санкции такого рода могут привести к новому мировому экономическому кризису.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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