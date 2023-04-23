Собянин объявил результаты голосования москвичей за самую красивую новую станцию БКЛ

Победила "Марьина роща"

Станция Большой кольцевой линии "Марьина роща" заняла первое место на конкурсе лучших по дизайну новых станций этой линии. Она набрала 21% голосов на платформе "Активный гражданин". Станция выполнена с колоннами в виде фарфоровых чайников.

Второе место с 19% голосов у станции "Рижская". Главный архитектурный элемент её оформления - светящиеся металлические арки. В тройку лидеров вошла станция "Нагатинский Затон" с уже популярной у москвичей мозаикой с рыбами.

Итоги голосования сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что всего проголосовало более 170 тысяч москвичей.

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