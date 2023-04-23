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Собянин объявил результаты голосования москвичей за самую красивую новую станцию БКЛ

16:43
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Победила "Марьина роща"

Станция Большой кольцевой линии "Марьина роща" заняла первое место на конкурсе лучших по дизайну новых станций этой линии. Она набрала 21% голосов на платформе "Активный гражданин". Станция выполнена с колоннами в виде фарфоровых чайников.

Второе место с 19% голосов у станции "Рижская".  Главный архитектурный элемент её оформления - светящиеся металлические арки. В тройку лидеров вошла станция "Нагатинский Затон" с уже популярной у москвичей мозаикой с рыбами.

Итоги голосования сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что всего проголосовало более 170 тысяч москвичей.

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Станция БКЛ "Марьина роща"
Станция БКЛ "Марьина роща"
БКЛ
БКЛ
Станция БКЛ
Станция БКЛ
Станция "Электрозаводская" БКЛ
Станция "Электрозаводская" БКЛ
Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Рижская"
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