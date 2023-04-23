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Российских журналистов не пустили в США

18:11
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Они должны были сопровождать Сергея Лаврова

Российским журналистам, сопровождавшим министра иностранных дел Сергея Лаврова, отказано в американских визах. Лавров отправился на заседание Совета безопасности ООН, а представителей прессы в Нью-Йорк не пустили.
Лавров предупредил о способности США обмануть в любой момент

Глава российской дипломатии сказал, что Россия не забудет и не простит отказ США предоставить визы российским журналистам.

"Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим", - предупредил американцев Лавров.

Он назвал причину таких действий США. По мнению министра, страна, которая называет себя самой свободной и самой справедливой, по итогу струсила давать россиянам визы, сообщает РБК.

Россия сейчас председательствует в Совбезе ООН. Визит главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру международной организации состоится 24-25 апреля.

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