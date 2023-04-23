Стало известно о новой провокации в Киево-Печерской лавре

Продолжается противостояние священников с властями

В Киево-Печерской лавре теперь действуют новые правила. Это ещё один шаг в противостоянии украинских властей и канонической православной церкви. Запрещено движение автотранспорта и пребывание посетителей на территории Нижней Лавры. Там начинается изъятие имущества монастыря представителями Министерства культуры.

А в саму обитель пускают только по паспортам. Это касается не только прихожан, но и монахов. А вот для силовиков вход свободный. И ни один день не обходится без провокаций.

По соцсетям разлетелось видео, на котором мужчина в военной форме кричит на священнослужителя и заставляет его взять в руки украинский флаг. Монах не реагирует и продолжает читать молитву.

Позже выяснилось, что отец Самуил - даже не украинец, а гражданин Швейцарии родом из Словакии, который приехал поддержать прихожан канонической УПЦ, сообщает "ТВ Центр".

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