Прогулочное судно с тремя россиянами пропало в Красном море

Оно не выходит на связь несколько дней

В Красном море потеряна связь с небольшим прогулочным судном с тремя россиянами на борту. 17 апреля оно вышло из саудовского города Джизан и должно было прийти в Джибути. Об этом ТАСС сообщил советник, заведующий консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев.

На борту судна с названием 30 minutes находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. Координаты судна не определяются, так как по неизвестным причинам на нём не работают транспондеры.

У российского посольства и саудовских властей нет подтверждений тому, что судно могли захватить пираты. Как известно, они активно действуют в водах Красного моря рядом с Джибути и Эритреей.

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