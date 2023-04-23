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Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов

19:12
  • воскресенье
  • 23 апреля 2023

Ему было 56 лет

Умер депутат Госдумы от "Единой России" Джашарбек Узденов. Ему было 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции партии в Думе.
Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Глава фракции Владимир Васильев от лица депутатов-однопартийцев выразил соболезнования в связи с кончиной Узденова.

"Тяжёлый день. Смерть вырвала из наших рядов ещё одного товарища. После тяжёлой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", - сообщил Васильев.

Сегодня также скончался депутат Госдумы Николай Борцов. Ему было 77 лет. Борцов представлял "Единую Россию" в Госдуме четырёх созывов.

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