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Черноморский флот отразил атаку беспилотников на Севастополь

08:17
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Город атаковали два аппарата

Два надводных беспилотных летательных аппарата предприняли попытку атаковать Черноморский флот ВМФ России. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
В Тульской области обнаружен упавший беспилотник

Как написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале, инцидент произошел около 3:30, при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.

При попытке атаки ни один из объектов в Севастополе не пострадал. В настоящее время в городе сохраняется спокойная обстановка.

В марте киевский режим попытался осуществить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на севастопольском рейде. Благодаря оперативности и находчивости наших военных вражеские дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку беспилотников в Севастополе, и поблагодарил их за образцовую службу.

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