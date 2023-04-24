Он примет участие в мероприятиях в рамках председательства России в Совбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как уточнила чиновница в своем Telegram-канале, 25 апреля Лавров будет председательствовать на заседании Совбеза ООН. В программе министра — встреча с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, она запланирована на 24 апреля.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН, несмотря на заявления на Западе о том, что Москва может "использовать председательство в своих целях".

При этом в МИД России отмечали затруднения с получением виз для российских дипломатов. Лишь 14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН.

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