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Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию

08:58
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Список подсанкционных товаров пополнился 741 позицией

Власти Южной Кореи приняли решение об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Перечень товаров, подпадающих под его требования, увеличен на 741 позицию, сообщает Yonhap.
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Под новые ограничения попали, в частности, товары, связанные с производством полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, квантовых компьютеров.

В Сеуле объяснили свои действия опасениями, что эти товары с большой долей вероятности могут применяться в военных целях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что недружественная позиция Южной Кореи по Украине вызывает сожаление в Кремле. Он также предупредил, что поставки южнокорейского вооружения на Украину будет автоматически означать вовлеченность Сеула в конфликт.

Власти Южной Кореи заявили, что пока воздерживаются от поставок оружия Киеву, понимая, что "необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях".

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