Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию

Список подсанкционных товаров пополнился 741 позицией

Власти Южной Кореи приняли решение об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Перечень товаров, подпадающих под его требования, увеличен на 741 позицию, сообщает Yonhap.

Под новые ограничения попали, в частности, товары, связанные с производством полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, квантовых компьютеров.

В Сеуле объяснили свои действия опасениями, что эти товары с большой долей вероятности могут применяться в военных целях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что недружественная позиция Южной Кореи по Украине вызывает сожаление в Кремле. Он также предупредил, что поставки южнокорейского вооружения на Украину будет автоматически означать вовлеченность Сеула в конфликт.

Власти Южной Кореи заявили, что пока воздерживаются от поставок оружия Киеву, понимая, что "необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"