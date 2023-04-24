ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мировые военные расходы достигли 2,24 трлн долларов

09:21
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия

Общие мировые расходы на вооружение и обороны в 2022 году возросли на 3,7%, до 2,24 трлн долларов. Такие расчеты приводят в понедельник, 24 апреля, эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

В институте назвали конфликт на Украине ключевым фактором роста глобальных затрат на оборону, отметив, что эта ситуация заставила многие государства скорректировать свои военные бюджеты.

В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия, на которые приходится 56% общемирового показателя. Соединенные Штаты в 2022 году потратили на оружие 877 млрд долларов, Китай — втрое меньше. Россия, по оценкам SIPRI, направила на военные и оборонные нужды в 2022 году 86,4 млрд долларов.

В Европе рост военных расходов составил 13%, а самое значительное увеличение показателя зафиксировано в Финляндии (36%), Литве (27%), Швеции (12%) и Польше (11%), сообщает ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

При этом вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что выпуск приоритетных образцов вооружений в стране уже увеличен в несколько раз, исходя из опыта применения в ходе специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные США
Военные США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.