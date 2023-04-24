Мировые военные расходы достигли 2,24 трлн долларов

В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия
Общие мировые расходы на вооружение и обороны в 2022 году возросли на 3,7%, до 2,24 трлн долларов. Такие расчеты приводят в понедельник, 24 апреля, эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
В институте назвали конфликт на Украине ключевым фактором роста глобальных затрат на оборону, отметив, что эта ситуация заставила многие государства скорректировать свои военные бюджеты.
В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия, на которые приходится 56% общемирового показателя. Соединенные Штаты в 2022 году потратили на оружие 877 млрд долларов, Китай — втрое меньше. Россия, по оценкам SIPRI, направила на военные и оборонные нужды в 2022 году 86,4 млрд долларов.
В Европе рост военных расходов составил 13%, а самое значительное увеличение показателя зафиксировано в Финляндии (36%), Литве (27%), Швеции (12%) и Польше (11%), сообщает ТАСС.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.
При этом вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что выпуск приоритетных образцов вооружений в стране уже увеличен в несколько раз, исходя из опыта применения в ходе специальной военной операции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"