Минобороны показало кадры работы российских десантников в зоне СВО

Подразделения ВДВ отразили атаку украинских радикалов

В зоне проведения специальной военной операции на одном из направлений наши десантники отразили контратаку украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны.

Мотопехотная рота противника при поддержке артиллерии и двух танков попыталась вернуть утраченные ранее рубежи. Бойцы "крылатой пехоты" встретили радикалов плотным огнём. Из стрелкового оружия, гранатомётов и крупнокалиберных орудий было уничтожено большое количество националистов, а также две единицы бронетехники. Под мощным натиском российских подразделений ВДВ враг понёс значительные потери и отступил на исходные позиции.

"Мы своим подразделением в окопе находились – прилетало буквально в 50 сантиметрах, в метре. Крыша подпрыгивала на блиндаже. Смотрим: уже идет пехота противника. Начали работу – часть подразделений работала по фронту, часть подразделений работала с флангов. Закончила бегством – побежали врассыпную кто куда", - говорит снайпер парашютно-десантной роты с позывным "Бугор".

Расчёты гаубиц Д-20 Южного военного округа выводят из строя бронированную технику, артиллерийские и миномётные батареи неонацистов. Наши бойцы применяют снаряды калибра 152 миллиметра и уничтожают в том числе опорные пункты противника на расстоянии более 20 километров. Артиллеристы работают в тесной связке с расчётами беспилотников, которые оперативно корректируют огонь.



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