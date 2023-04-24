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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:41
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Они проявляются мужество и отвагу

Командир отделения старший сержант Анатолий Возисов сорвал готовящуюся националистами атаку на наши позиции. Находясь на наблюдательном пункте, он заметил приближающийся грузовик ВСУ.

Мгновенно сориентировавшись, Анатолий навёл на врага противотанковый ракетный комплекс и точным выстрелом уничтожил автомобиль противника вместе с личным составом.

Гвардии старший лейтенант Артем Иневатов руководил наступлением наших штурмовых групп на позиции националистов. В ходе стремительной атаки он лично ликвидировал более 10 радикалов. Благодаря смелости и грамотным действиям Артема российские десантники уничтожили свыше полусотни боевиков и семь единиц вражеской техники. Опорный пункт ВСУ был взят без потерь с нашей стороны.

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