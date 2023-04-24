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Зеленский заявил об опасности отступления из Артемовска

09:02
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В этом случае у российских войск откроется плацдарм для наступления

В интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что захват Артемовска позволит российским войскам занять больше территорий.

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"Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс занять больше наших территорий", - сказал Зеленский.

По его мнению, полный контроль над Артемовском создаст для вооруженных сил России "трамплин" для наступления на Краматорск и Славянск.

В Донецкой народной республике вот уже много месяцев идут ожесточенные бои за Артемовск. Этот город является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии в Донбассе. По словам Евгения Пригожина, основателя "Группы Вагнера", российские силы контролируют примерно 80 процентов его территории. Однако речь о "котле" пока не идет.

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