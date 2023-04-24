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Собянин: Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты до конца года

09:02
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В ближайшие два года Мосгортранс получит свыше тысячи электробусов

Новая партия электробусов выйдет на столичные маршруты до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе уже готовы около 40 единиц, еще 10 - в процессе. Как рассказ Собянин, сборочное производство открыли на СВАРЗ в цеху ПАО "Камаз" в 2021 году. Благодаря этому удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике и создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест.
 
"На заводе устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы и Wi-Fi. Проводят пусконаладочные работы и испытания на герметичность, оформляют электробусы в узнаваемом стиле московского транспорта", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тыс. электробусов.

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