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Материалы для выдачи Сапеги в Россию передали в московский суд

10:21
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Ее передадут на родину в связи с обращением ее родственницы

Материалы белорусского суда по приговору гражданки России Софье Сапеги  направлены в Пресненский суд Москвы, заявил агентству ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко.
Осужденная в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

По словам Чуйченко, осужденную Софью Сапегу передадут на родину из Белоруссии. С просьбой об этом в соответствующие органы Белоруссии обратилась родственница Сапеги, имя которой не разглашается. 

"Материалы о передаче осужденной Сапеги в Россию направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний", - заявил министр. 

Осужденные граждане передаются между Россией и Белоруссией согласно Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Софью Сапегу задержали в конце мая позапрошлого года в аэропорту Минска. Тогда же был задержан один из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем (признан в Белоруссии экстремистским). Сапегу обвиняют в том, что она являлась редактором канала "Черная книга Беларуси" (также признан экстремистским в Белоруссии). В паблике, которым руководила Сапега, размещались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

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Софья Сапега
Софья Сапега
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