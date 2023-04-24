Материалы для выдачи Сапеги в Россию передали в московский суд

Ее передадут на родину в связи с обращением ее родственницы

Материалы белорусского суда по приговору гражданки России Софье Сапеги направлены в Пресненский суд Москвы, заявил агентству ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко.

По словам Чуйченко, осужденную Софью Сапегу передадут на родину из Белоруссии. С просьбой об этом в соответствующие органы Белоруссии обратилась родственница Сапеги, имя которой не разглашается.

"Материалы о передаче осужденной Сапеги в Россию направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний", - заявил министр.

Осужденные граждане передаются между Россией и Белоруссией согласно Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

Софью Сапегу задержали в конце мая позапрошлого года в аэропорту Минска. Тогда же был задержан один из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем (признан в Белоруссии экстремистским). Сапегу обвиняют в том, что она являлась редактором канала "Черная книга Беларуси" (также признан экстремистским в Белоруссии). В паблике, которым руководила Сапега, размещались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

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