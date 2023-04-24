Потери ВСУ в Артемовске резко увеличились

Российские штурмовые отряды надежно закрепились на трассе Артемовск - Часов Яр

За минувшие сутки украинские националисты сорок раз обстреляли населённые пункты ДНР. Три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения. Били из американских систем "Хаймарс" и других НАТОвских орудий. Тем временем в Артёмовске идут тяжёлые бои, штурмовые отряды продолжают освобождать город. Под Кременной подразделения десантников отражают все атаки противника.

Шквальный огонь по окнам в высотке напротив. Под прикрытием пулемета спецназ окружает еще одну пятиэтажку в западных кварталах Артемовска. Боевики пытались отвечать, но их тут же заставили замолчать выстрелом из противотанковой установки. Через два часа упорного боя в штаб пришли донесения - дом полностью отбит. Противник ликвидирован.

Потери ВСУ на последнем рубеже обороны в Артемовске резко увеличились. Примерно, говорят военные, до 600-700 человек в сутки. Еще сотни раненых - в подвалах. Вывезти их практически невозможно. Накануне вечером штурмовые отряды надежно закрепились на трассе Артемовск - Часов Яр. Единственная асфальтированная дорога, по которой шла эвакуация, а боевики получали подкрепление, перерезана российскими артиллеристами.

Мощные удары нанесены по боевикам под Кременной. Всю минувшую неделю ВСУ пытались контратаковать и прорваться к позициям российских десантников, но ни одна вылазка не увенчалась успехом.

Последняя попытка националистов захватить линию траншей в Кременском лесу – в бой брошены до полусотни боевиков и танки. Работает артиллерия. Но все впустую. Десантники пересидели артналет в блиндажах. А когда в бой пошла пехота противника, открыли по ней плотный огонь всеми калибрами.

"Часть подразделения работала по фронту, часть подразделения работала с фланга. Закончилось бегством, побежали в рассыпную, кто куда, подбили два танка", - говорит снайпер с позывным "Бугор".

К одному из танков саперы незаметно подобрались к брошенной машине, и чтобы боевики не успели ее вытащить тягачом, подорвали.

"Ну, в общем противник попал в ловушку, он не ожидал этого, он думал, что все будет легко и просто, но у него ничего не получилось. Они думали, что там уже никого нет, что придут уже на пустые позиции", - говорит помощник пулеметчика с позывным "Леший".

А еще националисты и не подозревали, что идут в хорошо продуманную тактическую засаду.

Кстати, в ходе боя разведчики засекли, откуда вели огонь гаубицы ВСУ. И шла подготовка к атаке. Координаты передали батареям и штурмовой авиации, а сегодня к утру стало ясно, насколько масштабным оказался этот ответный удар российской группировки.

"Нанесено огневое поражение по более 130 целям противника, из них около сотни - районы сосредоточения живой силы и огневых средств украинских националистов", - говорит начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Это значит, что Киеву сегодня опять придется докладывать в Вашингтон и штаб-квартиру НАТО. Обещанный "контрнаступ", по крайней мере на Луганском фронте, придется отложить.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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