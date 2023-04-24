ЦИК предупредил о планах Запада сорвать выборы президента России

Выборы запланированы на 2024 год

Западные государства уже начали работу в стремлении сорвать президентские выборы в России в 2024 году. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, люди "понимают, что грядущие выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы президента России", поскольку это вопрос "не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох".

Памфилова предупредила, что на Западе "на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто", причем в этих целях выделяются крупные средства, прежде всего в Соединенных Штатах. Тем не менее, российская избирательная система подтвердила свою жизнеспособность — это было продемонстрировано в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что проведение очередных выборов президента России планируется, как и прежде, на 2024 год. Чиновник также заявил, что Владимиру Путину никогда не было важно, предстоит ему предвыборный год или нет, для него главное – субстантивная работа и осязаемые результаты.

Пресс-секретарь Путина рассказал, что у президента пока "никаких предвыборных или электоральных настроений нет", так как у него "дел много" и "ему сейчас точно не до этого". Тем не менее, ближе к концу или к середине второй половины текущего года мы так или иначе будем вступать в электоральный сезон, подчеркнул Песков.

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