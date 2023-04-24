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В России стартовал марафон "Знание. Первые"

12:02
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Около 200 известных спикеров выступят в разных городах

Сразу в пяти российских городах сегодня стартовал просветительский марафон "Знание. Первые". В течение трёх дней около 200 известных спикеров выступят в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Они поделятся важной информацией и расскажут о тенденциях и инновациях в экономике, политике и образовании. Организаторы отмечают: стремительные изменения в этих сферах требуют от молодёжи знания актуальных трендов, гибкости и адаптивности. Кроме того, слушатели смогут заимствовать опыт тех, кто уже достиг успеха и вдохновиться на достижение новых высот.

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