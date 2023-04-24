Баня, блины и традиционные ценности: американский пенсионер переехал из Флориды в Самару

Мужчина очень полюбил Россию

Полюбил русскую баню, научился готовить блины и даже думает принять православие. Американский пенсионер отправился из Флориды в путешествие по России и так влюбился в нашу страну, что решил остаться насовсем. Но жить хочет не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Самаре.

Майклу - 64 года, он бывший учитель немецкого и испанского из Флориды. Решил путешествовать. Только направление выбрал такое, что многие его знакомые крутили у виска.

"Мне нравится Самара - город очень красный. Я люблю Самару", - говорит Майкл Мелисия.

Майкл уже успел провести полгода в Калининграде, говорит, оба города ему очень понравились, но Волга произвела на него непередаваемые впечатление. Да и другие элементы русской культуры и быта приводят американца в дикий восторг, например, баня. Он уже научился готовить блины и даже подумывает о том, чтобы принять православие, правда перед этим планирует побывать в Петербурге, чтобы встретиться с англоговорящим батюшкой.

"Я не понимаю, я не говорить по-русски, я говорить чуть-чуть русский... Ни делаю прогресс... Это всё грамматика! Это фонетика! Это алфавит", - говорит Майкл.

Возвращаться в США он не планирует, говорит, что жить там дорого, а тем, кто придерживается традиционных ценностей, еще и небезопасно. А семья у Майкла большая - четверо детей и пятеро внуков. Отправляясь в нашу страну, Майкл верил, что здесь ему понравится. И не ошибся.

"Я поездил по миру и знал, что Россия - это особенное место. И я знал, что те истории, которые пропаганда в СМИ рассказывает про Россию, являются неправдой. Я просто знал, что это неправда. Людьми в России я был очень впечатлен. На тот факт, что я американец люди обычно реагируют "вау, мы никогда не встречали американцев раньше" и спрашивают меня о чем-то. Это прекрасно", - говорит Майкл.

Еще гость из Флориды планирует посетить Москву и Крым, побывать в Казахстане и Киргизии, а затем вернуться в Самару, чтобы остаться там навсегда.

Александра Панина, ТВ Центр

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