Акция "Расул Гамзатов глазами детей" стартовала в России

Гамзатов писал стихи о подвигах советских солдат

Сегодня стартовала всероссийская акция "Расул Гамзатов глазами детей", приуроченная к его столетию. Первыми произведения исполнили актёры театров Дагестана - родины знаменитого поэта. Любимые стихи будут читать и юные участники из разных регионов нашей страны. Видеозаписи можно опубликовать на портале проекта "Культура для школьников". Расул Гамзатов писал стихи о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной, готовил очерки и заметки, рассказывал о своих земляках - героях войны.

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