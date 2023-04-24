Националисты в польской армии "погоды не делают"

Польша — это "бесконечно враждебное для нас образование" с имперскими амбициями. Такое заявление сделал в понедельник, 24 апреля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи". Однако, по мнению Медведева, Польша не умеет "быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело".

Замглавы Совбеза отметил, что после провала этих амбиций Польша "превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд", а когда европейские лидеры спохватятся, они придут за помощью к России.

Что касается заявлений и действий польских властей, то "наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает", как и не влияет на точность российского оружия, резюмировал Медведев.

Польша оказывает активную поддержку Украины, в том числе военную — в частности, Варшава передала Киеву свои истребители МиГ-29, а польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина имеет право на "удары по России". По словам источников, президент Украины Владимир Зеленский получил от польских властей предложение о неограниченной помощи в обмен на возвращение Волынской, Ровенской и Львовской областей бывших Восточных кресов Польской Республики.

При этом Дмитрий Медведев заявлял, что "с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером".

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