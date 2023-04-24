Медведев заявил об имперских галлюцинациях Польши

Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние настроения бывшей Речи Посполитой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграмм-канале заявил о том, поляки продолжают мечтать о восстановлении "недоделанной империи" Речь Посполитая и "идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной".

Однако, по словам бывшего президента России, Польша живет прошлым.

"Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжёлых исторических ломок", - заявил Медведев, отметив, что "Польша не умеет быть империей".

При этом, отметил Дмитрий Медведев, "Польша – с кусками Украины или без неё – это и так бесконечно враждебное для нас образование. "На точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" это не влияет", добавил политик.

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