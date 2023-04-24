ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель подтвердил неготовность ЕС к новым санкциям против России

10:21
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Источники сообщали о работе над одиннадцатым пакетом рестрикций

Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава ЦБ объяснила стойкость России перед санкциями
Германия предложила ЕК ввести санкции против российской ядерной энергетики

Как заявил чиновник, комментируя ход работы над очередным, одиннадцатым по счету, пакетом антироссийских рестрикций, "сегодня мы не в той ситуации", чтобы их согласовать.

При этом Боррель заверил, что обсуждение новых ограничительных мер в отношении России будет продолжено, сообщает ТАСС.

Ранее источники в Европе рассказали, что с санкциями против России "мы закончили", поскольку при дальнейшем введении ограничительных мер "будет больше исключений", чем самих рестрикций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что очередная порция рестрикций против России способна привести к нарастанию тенденции кризиса в мире и может нанести ощутимый удар всей мировой экономике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.