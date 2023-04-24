Боррель подтвердил неготовность ЕС к новым санкциям против России

Источники сообщали о работе над одиннадцатым пакетом рестрикций

Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как заявил чиновник, комментируя ход работы над очередным, одиннадцатым по счету, пакетом антироссийских рестрикций, "сегодня мы не в той ситуации", чтобы их согласовать.

При этом Боррель заверил, что обсуждение новых ограничительных мер в отношении России будет продолжено, сообщает ТАСС.

Ранее источники в Европе рассказали, что с санкциями против России "мы закончили", поскольку при дальнейшем введении ограничительных мер "будет больше исключений", чем самих рестрикций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что очередная порция рестрикций против России способна привести к нарастанию тенденции кризиса в мире и может нанести ощутимый удар всей мировой экономике.

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