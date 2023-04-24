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Китай заберет из США обратно домой панду-посланца дружбы

10:34
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В ближайшие дни самолет вылетит в Шанхай

Китай вернет из США обратно домой панду-посланца дружбы, которая прожила в Штатах два десятилетия.

Об этом накануне сообщило Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

Панду по кличке Я Я передали в зоопарк Мемфиса в апреле 2003 года вместе с другой пандой – Лэ Лэ. Изначально соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет, но 2013 году его продлили еще на 10 лет.

В ближайшие дни панду посадят в самолет до Шанхая, передает РИА Новости. У нее наблюдаются небольшие проблемы со здоровьем.  

Китай с 1974 года использует так называемую "дипломатию панд". В частности, Пекин отправлял бамбуковых медведей в Россию, Австрию, Германию, Испанию, США, Японию и ряд других стран.  Детеныши, родившиеся от подаренных или одолженных панд, возвращаются Китаю.

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