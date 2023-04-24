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Казахстан решил не проводить Парад Победы 9 мая

10:38
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В стране сослались на наличие других задач

В Казахстане не будут проводить военный парад в честь Дня Победы в связи с необходимостью сосредоточиться на решении других задач. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказали в Министерстве обороны республики.
Минобороны отменило Парад Победы в Севастополе

Как пояснили в ведомстве, проведение Парада Победы не планируется "из расчета экономии бюджетных средств" и в связи с необходимостью решения других задач.

В числе таких задач Минобороны Казахстана назвало поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений армии государства, сообщает ТАСС.

В России Парад Победы на Красной площади состоится, как и каждый год. В Кремле рассказали, что теоретически участники спецоперации могут пройти вместе с другими участниками парада по Красной площади, однако пока слишком рано, чтобы можно было с уверенностью подтвердить такие подробности.

При этом ряд российских регионов, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной, принял решение отменить военные парады в День Победы. В частности, это касается Белгорода, Курска, Крыма, Севастополя.

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