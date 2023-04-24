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В Подмосковье упал беспилотник с американским двигателем

11:15
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Дрон увезли на экспертизу

Недалеко от подмосковного Ногинска упал беспилотник весом около 100 килограммов с американским двигателем внутреннего сгорания.

Инцидент произошел на окраине Богородска возле садового товарищества "Заря". Боеприпасов на борту не было, сообщил источник РИА Новости.

В настоящий момент экстренные службы выясняют принадлежность дрона и его место запуска. БПЛА забрали на экспертизу.

В свою очередь источник ТАСС утверждает, что беспилотник был начинен взрывчаткой.

Ранее стало известно, что два надводных беспилотных летательных аппарата предприняли попытку атаковать Черноморский флот ВМФ России. Ни один из объектов в Севастополе не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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