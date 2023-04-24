Кабмин предложил повысить НДФЛ для уехавших россиян

Ставку налога для граждан, работающих из-за рубежа, могут поднять до 30%

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат в пользу уехавших за рубеж работников по ставке 30%.

Согласно документу, налог может вырасти для россиян, которые покинули страну, но для работы используют российский сегмент интернета или размещенные в России технические и (или) программно-аппаратные средства.

В случае принятия законопроекта с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — по ставке 30%, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше. При этом политик подчеркнул, что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что некоторая часть населения России с легкостью меняет место жительства, но это не общая тенденция. Он призвал не "особо преувеличивать количество этих людей".

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