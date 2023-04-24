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Китай заверил в уважении суверенитета всех бывших членов СССР

11:01
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Ранее китайский посол заявил, что Крым был "изначально российским"

Позиция Китая в отношении принадлежности Крыма не претерпела никаких изменений. Такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
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Чиновницу попросили прокомментировать заявление посла Китая во Франции Лу Шае о том, что Крым "был изначально российским", а "страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права".

Мао Нин отметила, что Китай уважает суверенитет всех государств, прежде входивших в состав СССР, а после распада Советского Союза именно Пекин в числе первых установил дипломатические отношения с соответствующими странами.

Представитель МИД КНР заявила, что с тех пор Китай неизменно придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества, сообщает ТАСС.

Слова китайского посла Лу Шае ранее вызвали большой резонанс. Группа из 80 депутатов Европарламента потребовала от МИД Франции объявить дипломата персоной нон грата из-за его высказываний о статусе государств бывшего СССР.

Литва, Латвия, Эстония и Молдавия приняли решения о вызове дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений по высказываниям Лу Шае.

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