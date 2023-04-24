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Минюст объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте

11:51
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Для защиты традиционных ценностей

Министерство юстиции России приступило к подготовке отмены возможности смены пола в паспорте.

Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. Это станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в России.

В России за четыре года было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола по паспорту. Чуйченко также отметил, что из-за смены пола в паспорте возникают недопустимые коллизии в законодательстве, особенно по части заключения брака и усыновления детей.

"Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?" - сообщил министр ТАСС.

В настоящий момент в России можно сменить пол в паспорте при наличии соответствующего медицинского документа. Операция по смене пола проводится на основании показаний врачей и решения специальной комиссии.

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