По словам директора СВР, Польша стремится к экспансии и копирует политику Пилсудского

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что польское государство постепенно копирует политику Юзефа Пилсудского (первый глава возрожденного Польского государства, основатель польской армии, маршал Польши), превращаясь в "гиену Европы". Об этом сообщает Телеграм-канал Zvezdanews.

В эпоху Пилсудского, по словам Нарышкина, Польша конфликтовала со всем своими соседями и стремилась к экспансии.

Глава СВР отметил, что поляки "засматриваются" на некоторые регионы западной Украины, а также наращивает напряженные настроения по отношению к Германии в связи с "относительно возможных реваншистских претензий Берлина".

Ранее, в понедельник 24 апреля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что Польша надеется поглотить некоторые регионы западной Украины.

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