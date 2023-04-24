В России с коронавирусом госпитализировали 382 человека

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализировано 382 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5458 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4917 человек, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 593 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 73. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 563 человека, в Московской области – 59.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22815722 случая заболевания, зарегистрировано 398107 летальных исходов.

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