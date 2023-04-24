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Победители конкурса "Учитель года" получат по 1 млн рублей

11:37
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Кабмин утвердил размеры денежных премий

С 2023 года по 1 млн рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч рублей – призеры этого конкурса. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал во время совещания со своими заместителями глава федерального правительства Михаил Мишустин.
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Премьер-министр напомнил, что ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов в области просвещения проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Они позволяют педагогам обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и своими достижениями.

Победителей подобных состязаниях, проводимых Министерством просвещения, ждут денежные призы по 200 тысяч рублей. Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Он выразил уверенность в том, что всех россиян объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути, делились не только знаниями, но и душевной теплотой, а также гордились нашими победами.

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