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Жители российских регионов этой ночью увидели северное сияние

12:00
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Природное явление наблюдали в нетипичных местах

Северное сияние наблюдали этой ночью жители сразу нескольких российских регионов. Завораживающее природное явление зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Ярославле, что большая редкость для этих мест. Красивыми фотографиями и видео делятся пользователи социальных сетей. Небо светилось и переливалось разными цветами даже в центре крупных городов. Как отмечают специалисты, причина в мощной магнитной буре. Она стала самой сильной за последние несколько лет.

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Северное сияние
Северное сияние
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