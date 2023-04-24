Регионы получат более 800 млн рублей на модернизацию объектов сельского хозяйства

Отрасль показывает хорошие результаты, отметил Михаил Мишустин

Российское сельское хозяйство должно развиваться в том числе за счет современных научных достижений и высоких агротехнических стандартов. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал глава федерального парвительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестиционных объектов. Правительство направит более 800 млн рублей российским субъектам, в которых ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях.

Межбюджетные трансферты предусмотрены в рамках возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Их получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области.

Благодаря выделяемым средствам увеличатся объемы глубокой переработки зерна, производство сухих молочных продуктов, рыбной муки, цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее на совещании главы государства Владимира Путина с правительством рассказал, что посевная в России идет штатно. Ожидается, что в 2023 году объем зерна с учетом новых регионов составит порядка 123 млн тонн, из которых порядка 78 млн тонн — это пшеница.

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