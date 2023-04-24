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На лидера "Несчастного случая" завели уголовное дело

12:27
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В феврале у Алексея Кортнева случился конфликт с новосибирскими полицейскими

На лидера популярной группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство ТАСС. Новосибирское управление Следственного комитета какие либо комментарии давать отказались.

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Уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса было открыто по причине того, что Кортнев "неуважительно отнесся к представителям закона".

Причиной явился инцидент, который произошел в феврале этого года из-за отмены концерта "Несчастного случая" в клубе "Red Rabbit". Перед его началом пожарные и полицейские, приехавшие на площадку, заявили о задымлении в здании. В результате выступление было отменено, в то же время зрителям вернули деньги за билеты.

По словам очевидцев, Кортнев показал неприличный жест одному из полицейских. За это он был задержан, что в последствии подтвердил он сам. При этом музыкант отметил, что "протокол никто не составлял", поэтому "ничего страшного не произошло".

"Да, это действительно так", - сказал Кортнев в беседе с интервью агентству ТАСС, комментируя возбуждение уголовного дела. Музыкант намерен встретиться со своим адвокатом и отправиться в Новосибирск. По мнению Кортнева, уголовное преследование в его отношении "абсолютно незаслуженно".

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