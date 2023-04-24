На лидера "Несчастного случая" завели уголовное дело

В феврале у Алексея Кортнева случился конфликт с новосибирскими полицейскими

На лидера популярной группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство ТАСС. Новосибирское управление Следственного комитета какие либо комментарии давать отказались.

Уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса было открыто по причине того, что Кортнев "неуважительно отнесся к представителям закона".

Причиной явился инцидент, который произошел в феврале этого года из-за отмены концерта "Несчастного случая" в клубе "Red Rabbit". Перед его началом пожарные и полицейские, приехавшие на площадку, заявили о задымлении в здании. В результате выступление было отменено, в то же время зрителям вернули деньги за билеты.

По словам очевидцев, Кортнев показал неприличный жест одному из полицейских. За это он был задержан, что в последствии подтвердил он сам. При этом музыкант отметил, что "протокол никто не составлял", поэтому "ничего страшного не произошло".

"Да, это действительно так", - сказал Кортнев в беседе с интервью агентству ТАСС, комментируя возбуждение уголовного дела. Музыкант намерен встретиться со своим адвокатом и отправиться в Новосибирск. По мнению Кортнева, уголовное преследование в его отношении "абсолютно незаслуженно".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"