КНДР высоко оценила дружбу с Россией "в борьбе против общего врага"

Пхеньян и Москва за последние годы укрепили стратегическое взаимодействие

Пхеньян дорожит традицией корейско-российской дружбы и солидарности, сложившейся в борьбе против общего врага. Такое заявление сделал в понедельник, 24 апреля, посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхол.

В четвертую годовщину исторического визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына и саммита с российским президентом Владимиром Путиным дипломат отметил, что два государства за последние несколько лет укрепили стратегическое взаимодействие, направленное на обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире.

Син Хон Чхол подчеркнул, что Северная Корея и Россия даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции смогли сохранить каналы коммуникаций и успешно продолжали развивать взаимодействие, сообщает ТАСС.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон отметила отсутствие сомнений у Пхеньяна в том, что Россия "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын при этом выражал поддержку российской стороне, отмечая, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил".

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