Минздрав отметил устойчивость системы здравоохранения на фоне санкций

Внешнее давление не помешало улучшить ряд показателей

Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы 2022 года. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал руководитель Минздрава России Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что в стране удалось обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами.

Это произошло несмотря на то, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции, цитирует Мурашко РИА Новости.

7 апреля Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что на сегодняшний день после снижения заболеваемости коронавирусом медико-демографическая ситуация в стране улучшается. Речь идет о дополнительном приросте ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, в лучшую сторону начала меняться ситуация в первичном звене системы здравоохранения.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что необходимо максимально локализовать производство медицинского оборудования и расходных материалов для системы здравоохранения в России.

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